Esche avvelenate Parchi al setaccio

Guardia alta nella Regina contro gli avvelenatori di cani. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali del gruppo di Rimini e della stazione di Morciano sono scesi in campo per setacciare i parchi e le altre aree verdi di Cattolica alla ricerca di eventuali esche lasciate in mezzo all’erba da qualche malintenzionato. Negli ultimi due anni non sono infatti mancate segnalazioni riguardanti questo odioso fenomeno, che in passato non ha risparmiato nemmeno la Regina. In alcuni casi sono stati anche ritrovati dei bocconi, mimetizzati tra i cespugli in luoghi frequentati non solo dagl amici a quattro zampe e dai loro padroni, ma anche da famiglie con bambini. Motivo per cui i carabinieri forestali hanno deciso di rafforzare i controlli, prevalentemente a scopo preventivo. Al fianco dei militari c’erano anche i segugi ‘in divisa’ del nucleo cinofilo antiveleno della stazione Parco di Bosco di Corniglio, intervenuta con una propria unità specializzata nella perlustrazione di aree verdi frequentate da animali da compagnia. Questi speciali cani, dopo un breve periodo di addestramento, riescono a lavorare anche in ambiente urbano senza subire interferenze dalla presenza di persone o altri animali.

Il fenomeno delle esche e dei bocconi avvelenati interessa principalmente le aree vocate alla raccolta dei tartufi, ovvero zone nella quali siano state segnalate predazioni nei confronti degli animali da cortile. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati registrati fenomeni simili anche in diverse aree cittadine. Dietro molto spesso c’è una scarsissima tolleranza verso la presenza di animali da compagnia. Pertanto, al fine di tutelare questi ultimi e contemporaneamente tranquillizzare la popolazione residente, i carabinieri forestali hanno deciso di effettuare ciclicamente queste attività preventive, tese alla eventuale bonifica delle zone maggiormente esposte. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando non solo Cattolica ma anche altre realtà del circondario.