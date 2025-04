Esche avvelenate vicino alla scuola. Il governo dà il via alla bonifica

"Siamo indignati e preoccupati". Hanno deciso di non restare in silenzio i genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare il ’Nostro Mondo’ di Fiorentino. Proprio vicino alla scuola nelle ultime settimane sono state ritrovate decine di bocconi avvelenati sparse dal killer dei cani. "Un gesto – scrivono i genitori – che rappresenta non solo un atto di crudeltà verso gli animali, ma costituisce anche un pericolo concreto e inaccettabile per la salute e la sicurezza dei nostri figli, che quotidianamente frequentano quello spazio durante le attività scolastiche e ricreative. Riteniamo intollerabile che simili atti possano verificarsi in assoluto ed ancor più in prossimità di una struttura scolastica, e chiediamo con urgenza che le autorità competenti intervengano con la massima severità, affinché venga tutelato il diritto dei bambini a giocare in un ambiente sicuro". I genitori chiedono un intervento di bonifica accompagnato da un piano di sorveglianza e prevenzione della zona. "La sicurezza dei bambini deve essere una priorità assoluta, e chi getta esche avvelenate in parchi pubblici mette a repentaglio anche la salute e la sicurezza dei bambini. Non intendiamo restare in silenzio di fronte a un gesto così vile e pericoloso". Il governo ha subito risposto all’appello dei genitori. Infatti, ieri mattina ha dato il via alla bonifica nella zona colpita dal triste fenomeno delle esche avvelenate, attribuite al killer dei cani.

Un lavoro svolto da un vero e proprio team che ha visto coinvolti, guidati dalla segreteria di Stato al Territorio e dalla Giunta di Castello di Fiorentino, il Servizio di vigilanza ecologica dell’Ufficio gestione risorse agricole e ambientali, il Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la sicurezza sociale, il Settore verde pubblico dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, e il Servizio igiene urbana dell’Azienda autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. "Il lavoro collettivo di tutti gli attori coinvolti – spiegano dal Territorio – consentirà di mettere in sicurezza l’area, rimuovendo i residui di materiale tossico e intensificando i controlli per prevenire ulteriori rischi per la comunità e per gli animali". La segreteria di Stato al Territorio è vicina "ai cittadini colpiti da questa tragedia, in particolare a coloro che hanno subito la perdita dei propri compagni a quattro zampe. La sicurezza del nostro territorio e il legame tra le persone e gli animali domestici sono valori irrinunciabili della nostra comunità, per questo, confidando nelle indagini in corso e nella collaborazione di tutti per prevenire futuri episodi, ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente chiarezza sull’accaduto, assicurando un esempio di rigorosa applicazione della legge, affinché simili atti di crudeltà non si ripetano.