Esclusa la gara di velocità tra le Porsche

Cadono le accuse nei confronti dei due tedeschi di 55 e 38 anni, difesi dagli avvocati Paolo Righi e Pericle Tajariol, finiti a processo per gareggiamento in velocità su strada pubblica. I due nel maggio 2018 erano stati fermati dalla Polstrada di Rimini lungo la Superstrada di San Marino, a bordo delle loro Porsche. All’altezza dell’incrocio con via Della Gazzella il 55enne aveva bruciato il semaforo rosso – dicendo alla polizia di non averlo visto – andando così a impattare una Seat Ibiza che si stava immettendo. Un incidente dove rimasero feriti i due conducenti. A pesare sull’imputazione dei due, sospettati di essere in competizione tra loro lungo la Superstrada, fu la testimonianza di una donna che raccontò di aver notato numerosi sorpassi e controsorpassi tra le Prosche alla cui guida si trovavano i tedeschi. Così come l’alta velocità delle due automobili che, sempre stando alle parole della teste, avrebbero persino accelerato in corrispondenza del semaforo rosso.

Tuttavia, durante il processo, sarebbe venuta meno questa versione fornita agli inquirenti, risultando che quel giorno del 2018 il tratto di Superstrada percorso dai tedeschi fosse molto trafficato, al punto tale da impedire il gran numero di sorpassi raccontato dalla donna. Così come la velocità registrata dalle centraline delle due vetture è stata accertata sui 90 chilometro orari e non oltre.

Per questo motivo, i due imputati sono stati assolti e il veicolo incidentato, che si trovava sotto sequestro da ormai cinque anni, è stato restituito al suo proprietario.