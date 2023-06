"Esclusi dagli scritti": gli studenti in piazza Montescudo-Monte Colombo, esame di terza media a metà per 7 ragazzi iscritti alla scuola di Ospedaletto: sono stati ricevuti dal sindaco

Nessuna deroga o dietrofront ministeriale per i 7 ragazzi residenti a Montescudo-Montecolombo esclusi dalle prove scritte dell’esame della secondaria di primo grado (le medie), come invece era previsto per tutti gli altri, amici e colleghi di Ospedaletto, dove i 7 ragazzi hanno frequentato fino all’ultimo giorno. Lo Stato ha esonerato, infatti, dagli esami scritti, anche di terza media, tutti i residenti in zona rossa, come appunto risulta essere il Comune di Montescudo-Montecolombo, riconosciuto dallo Stato come zona alluvionata. Domenica c’è stato un appello da parte dei genitori alle istituzioni, ma la decisione iniziale non è cambiata. E così i ragazzi, pacificamente, ieri mattina, primo giorno d’esame per le medie, hanno dimostrato in piazza a Montescudo, e poi sono stati ricevuti dal sindaco Gian Marco Casadei che ha fatto loro i complimenti per la passione e la voglia di studiare ma ha anche ricordando che "il provvedimento viene da Roma e come sindaco non posso far nulla – ha detto Casadei – Ma vorrei anche sensibilizzare tutti sul fatto che in molti Comuni, come il nostro, ancora vi sono seri disagi per frane e smottamenti con alcune famiglie tagliate fuori dal centro abitato. Ed allora soprattutto in quella direzione va un provvedimento come quello dello Stato che ha voluto sollevare, senza distinzione, da alcuni disagi di trasporto alunni e famiglie in zone alluvionate e franate. I ragazzi hanno capito, sono molto legati alla scuola e al proprio cammino scolastico". I genitori di Montescudo avevano chiesto una deroga per i propri figli: "Chiedevamo che i nostri figli – dice Flavia Merico, una mamma di uno dei 7 ragazzi di Montescudo – potessero sostenere l’esame di terza media come tutti gli altri, scritti compresi, presso l’Istituto comprensivo di Ospedaletto dove hanno frequentato la scuola. Capiamo comunque la decisione dello Stato nei confronti delle popolazioni nei territori devastati dall’alluvione, ma i nostri figli in un certo senso si sono sentiti privati di un traguardo, raggiunto con i propri sforzi e la propria costanza, come i loro coetanei compagni di banco".