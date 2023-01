Esclusi dal santuario, scrivono al Papa

Il futuro del santuario di Valliano, nel Comune di Montescudo - Monte Colombo, preoccupa i responsabili del comitato di cittadini "che dal 1980 si prende cura della chiesa", occupandosi anche dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi. In ansia per le sorti di quello che è punto di riferimento della comunità, i cittadini hanno deciso di prendere carta e penna e di scrivere una lettera indirizzata a Papa Francesco. Nella lettera, il comitato evidenzia che nel corso degli anni "ogni introito è stato investito nel bene della parrocchia e del santuario. Si sono acquistati innanzitutto ampi spazi limitrofi per salvaguardare, dare respiro, e abbellire il luogo. Si è proceduto al restauro della chiesa esterna che ne aveva più bisogno, quello del campanile quasi pericolante, poi della chiesa interna. Infine si è proceduto al restauro della canonica, dove in comune accordo con l’amministrazione e la Curia, è nato il museo etnografico della civiltà contadina del territorio, unendo così le radici della fede a quelle della gente". "Tutto questo – aggiunge il comitato – è durato fino a qualche anno fa, quando viene spostato il parroco della vicina parrocchia di Montescudo, circoscrizione della quale facciamo parte, ed iniziano i problemi. Con il nuovo parroco non si è mai potuto entrare in sintonia, in collaborazione. E’ venuta a mancare la sinergia che per quarant’anni c’era stata con gli altri parroci, i quali condividevano le iniziative appoggiandoci in un cammino di fede, di comunione e di crescita continua". Il comitato si dice preoccupato perché "42 anni di lavoro e passione che hanno reso quel luogo trasandato al piccolo giardino di oggi, rischiano di finire. Non si riesce a trovare una soluzione (nessuno pare riesca a trovarla). La Curia ha inviato una lettera che è per noi come una sentenza".

Il nodo da sciogliere riguarderebbe nello specifico alcuni aspetti burocratici e legali legati alla gestione del santuario e delle attività che si svolgono attorno ad esso, e la necessità di rendicontarle da un punto di vista economico. Rispetto al passato, nuove regole imporrebbero ora modalità di gestione più stringenti. Ma per il comitato, fino ad oggi, non è stato possibile superare l’impasse. "Tutto quello che abbiamo costruito con tanta volontà e dedizione soprattutto per i giovani, molto probabilmente finirà – scrivono i residenti nella loro lettera al Santo Padre –. Noi vogliamo credere che quel bene che ci hanno insegnato e nel quale siamo cresciuti, continui ad esistere. Vogliamo credere che chi si prodiga per gli altri, per aggregare e coinvolgere in una comunione di pace e fratellanza sia nel giusto e non nel torto".

l.m.