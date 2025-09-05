Escort pestata dal cliente. Botte e minacce col coltello per riavere indietro i soldi

Un appuntamento a luci rosse sfociato in un’aggressione di una violenza inaudita. Presa a schiaffi, picchiata a sangue con una pentola e poi minacciata con un coltello: questo l’incubo in cui una giovane escort rumena si è ritrovata invischiata per colpa di un suo cliente, che l’ha malmenata senza nessuna pietà per portarle via soldi e cellulare dopo aver consumato con lei una prestazione sessuale. In manette è finito un 38enne del Togo, arrestato l’altro ieri dalla squadra Volanti della questura di Rimini per rapina aggravata e lesioni personali. Lo straniero si trova al momento in carcere ai ‘Casetti’, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.

L’episodio è avvenuto in un residence sul lungomare, tra Marina centro e Bellariva, dove l’uomo aveva concordato un incontro con una giovane donna rumena. Secondo il racconto reso ai poliziotti, la donna era stata contattata dal 38enne attraverso un sito specializzato in annunci a luci rosse e aveva fissato con lui un appuntamento nella stanza del residence. L’uomo aveva pagato in anticipo per la prestazione sessuale, ma al termine del rapporto avrebbe iniziato a pretendere la restituzione del denaro. A quel punto, scagliandosi contro di lei come una belva, l’avrebbe colpita con uno schiaffo al volto e poi ripetutamente alla schiena e alle spalle con una pentola. Armato di coltello, l’avrebbe minacciata pretendendo di avere indietro i suoi soldi e portandole via anche il cellulare.

Le urla della malcapitata hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che sono accorsi nel tentativo di aiutarla. La scena all’interno dell’appartamento era drammatica: sangue sul pavimento, mobili spostati, la vittima visibilmente dolorante e spaventata, con un zigomo gonfio e delle fitte terribili alla schiena che le impedivano di camminare. L’aggressore, ancora scalzo, è fuggito spruzzando la polvere di un estintore lungo il corridoio per coprire la sua fuga. Un vicino lo ha inseguito e ha fornito preziose indicazioni alla polizia. Due pattuglie delle Volanti hanno così individuato il sospetto poco distante: alla vista degli agenti l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato.

Trasferito successivamente in carcere, dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni, oltre che di porto di oggetti atti a offendere e minacce aggravate. La donna è stata soccorsa sul posto per le contusioni riportate. In seguito è stata accompagnata in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lorenzo Muccioli