L'incontro sul sito a luci rosse, poi la violenza: escort picchiata e rapinata a Rimini
4 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
L’incontro sul sito a luci rosse, poi la violenza: escort picchiata e rapinata a Rimini

Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, che sono subito accorsi. L’uomo è fuggito scalzo, poi è stato arrestato dalla polizia grazie alle indicazioni di un residente sui suoi spostamenti

L'uomo aveva contattato la donna attraverso un sito di annunci a luci rosse e aveva concordato con lei un appuntamento in un residence tra Marina Centro e Bellariva. Dove si è scatenata la sua furia

L'uomo aveva contattato la donna attraverso un sito di annunci a luci rosse e aveva concordato con lei un appuntamento in un residence tra Marina Centro e Bellariva. Dove si è scatenata la sua furia

Rimini, 4 settembre 2025 – Un incontro a pagamento si è trasformato in un episodio di violenza e paura sul lungomare di Rimini.

Una giovane escort rumena è stata picchiata e rapinata da un cliente, un uomo di 38 anni originario del Togo, arrestato ieri dalla Squadra Volante della Questura con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva contattato la donna attraverso un sito di annunci a luci rosse e aveva concordato con lei un appuntamento in un residence tra Marina Centro e Bellariva.

Dopo aver pagato in anticipo la prestazione sessuale, avrebbe preteso la restituzione del denaro.

Alle resistenze della donna avrebbe reagito con violenza: prima uno schiaffo in pieno volto, poi ripetuti colpi alla schiena e alle spalle con una pentola.

Infine, armato di coltello, l’avrebbe minacciata, costringendola a consegnargli sia i soldi che il telefono cellulare.

Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che sono accorsi in aiuto della donna e hanno costretto l’aggressore a fuggire.

La scena lasciata nell’appartamento parlava da sola: sangue sul pavimento, arredi fuori posto, la vittima dolorante e sotto shock, con il volto tumefatto e difficoltà a camminare.

L’uomo, scalzo, ha tentato di coprire la fuga spruzzando la polvere di un estintore lungo il corridoio, ma un vicino lo ha seguito e ha fornito agli agenti preziose indicazioni sui suoi spostamenti.

Due pattuglie delle Volanti lo hanno intercettato poco dopo: alla vista della polizia ha tentato di scappare ancora una volta, ma è stato raggiunto e bloccato.

Trasferito in carcere ai “Casetti”, dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni, oltre che di porto di oggetti atti a offendere e minacce aggravate.

