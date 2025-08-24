Escursionisti soccorsi sul Gran Sasso

Il maltempo è arrivato all’improvviso, hanno perso l’orientamento, ma per fortuna sono riusciti immediatamente a chiedere aiuto. Una brutta avventura, nella giornata di giovedì scorso, per due giovani sammarinesi. Durante un’escursione sul monte Brancastello, sul Gran Sasso, in Abruzzo, all’improvviso si sono trovati in mezzo a una vera e propria bufera. Avevano intrapreso il sentiero panoramico, ma esposto, che da Vado di Corno conduce verso il Brancastello. Poi soltanto nebbia fittissima, pioggia incessante e fortissime raffiche di vento che hanno reso davvero impossibile ai due giovani sammarinesi di procedere il cammino in sicurezza.

Così, i due turisti di San Marino, un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 25, hanno lanciato l’allarme chiamando il 118. Una richiesta di aiuto ricevuta dalla centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico servizio regionale. Centrale operativa che ha immediatamente disposto l’intervento dell’elisoccorso dell’Aquila con a bordo un tecnico del Cnsas (il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo) e anche di un’equipe sanitaria.

A causa delle forti raffiche in quota, l’elicottero ha potuto sbarcare il tecnico soltanto circa 500 metri più in basso rispetto alla posizione nella quale si trovavano i due escursionisti sammarinesi. Dopo averli raggiunti percorrendo il sentiero a piedi e messi in sicurezza, il tecnico ha condotto i due giovani fino al punto di sbarco, dove sono stati recuperati in hovering, cioè senza atterraggio completo.

Successivamente, gli escursionisti, che stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza in Abruzzo, sono stati riaccompagnati dai soccorritori del Cnsas fino alla loro automobile che avevano parcheggiato, appena qualche ora prima a Vado di Corno, non troppo distante da lì. Per fortuna, e soprattutto grazie ai soccorsi davvero puntuali e celeri, nemmeno un graffio per i due sammarinesi, ma davvero moltissimo spavento in quei minuti interminabili nei quali i giovani si sono trovati nella tempesta senza riuscire più a orientarsi, tante erano la nebbia e la pioggia, accompagnate da un fortissimo vento. Un’avventura rischiosa che i due giovani cittadini della piccola Repubblica certamente ricorderanno per parecchio tempo.