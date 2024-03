Esenzione Irpef per i redditi sotto i 16mila euro

Non cambiano per il 2024 scaglioni, aliquote e soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef a Rimini. Uno schema che fa di Palazzo Garampi uno "tra gli enti più virtuosi, nonché il capoluogo dell’Emilia-Romagna con il prelievo più basso e con la soglia di esenzione applicata più alta", sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini, incassando ieri mattina in commissione il parere favorevole alla relativa delibera. "Continuiamo dunque a seguire l’impostazione che ci ha portato a inizio mandato a scegliere di innalzare la soglia di esenzione a 16.000 euro e di introdurre riduzioni delle aliquote, con l’obiettivo di andare incontro alle fasce di popolazione più esposte", aggiunge. Misure confermate, conclude, "anche grazie a un bilancio solido e in equilibrio, a fronte di una modifica normativa".