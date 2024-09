Esibizionista fuori controllo. Si spoglia nudo in spiaggia poi picchia i carabinieri

Rimini, 28 agosto 2024 – Prima fa il bagno completamente nudo davanti alla spiaggia di Marina centro alla presenza anche di alcuni bambini. Poi, all’arrivo dei carabinieri che gli chiedono spiegazioni, si scaglia contro le divise, colpisce un militare e tenta di disarmarne un altro cercando di afferrare la pistola dalla fondina. E’ cominciata nel peggiore dei modi la vacanza in Riviera di un cittadino eritreo di 45 anni, arrivato a Rimini solamente domenica scorsa dopo aver incontrato alcuni familiari che abitano in Italia. Dopo un parapiglia che si è scatenato l’altro ieri sulla spiaggia del bagno 8, infatti, l’uomo è stato arrestato con una lunga sfilza di accuse a suo carico: atti e spettacoli osceni in luogo pubblico, resistenza e lesioni aggravate verso un pubblico ufficiale. Il caos è scoppiato attorno alle 13.

Il 45enne è andato verso l’acqua, si è tolto i vestiti e li ha lasciati sul bagnasciuga. Poi, nudo come mamma l’ha fatto, si è tuffato tra le onde. A quell’ora in mare c’erano diverse persone che stavano facendo il bagno, inclusi - in lontananza - alcuni minori. Facile immaginare lo scandalo e lo scompiglio che si sono propagati a macchia d’olio tra chi in quel momento stava facendo una nuotata o sguazzando a pochi metri dalla spiaggia.

Un bagnante, preoccupato e sconvolto dalla presenza del nudista, ha pensato bene di allertare i carabinieri che si sono precipitati in spiaggia. All’arrivo dei militari, il 45enne si è rifiutato categoricamente di rivestirsi, spiegando che nel frattempo l’acqua aveva inzuppato i suoi indumenti rimasti sulla riva.

Ne è nata una discussione con le divise che ben presto è degenerata quando l’uomo, rifiutando di fornire la carta d’identità, avrebbe colpito con uno schiaffo uno dei carabinieri presenti. La cosa non è finita lì, perché qualche istante dopo, nella confusione che si è generata, ha anche cercato di afferrare la pistola d’ordinanza di un militare, per fortuna senza riuscirci grazie alla prontezza di riflessi dell’appartenente alle forze dell’ordine. Dopo alcuni minuti, i carabinieri sono riusciti ad avere la meglio, bloccando l’uomo in sicurezza e accompagnandolo in caserma dove è stato finalmente identificato. Ieri mattina è stato accompagnato in tribunale dove è stato sottoposto a processo per direttissima. Si è giustificato spiegando che in Eritrea è normalissimo fare il bagno in mare nudi e che non credeva di fare assolutamente nulla di male. Il suo legale, l’avvocato Michele Di Viesti, ha chiesto i termini a difesa. L’udienza è stata aggiornata e il 45enne, che non ha precedenti e risulta completamente incensurato, è stato rimesso in libertà senza provvedimenti restrittivi.