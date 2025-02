"Esistono tanti bravi dottori"

"Luci e ombre, è questo il mio pensiero sulla sanità – dice Vincenzo Delprete -. I motivi sono tanti, come per esempio i tagli e la mancanza di medici, questo non giova né al personale né ai pazienti. Non posso dimenticare però che qualche tempo fa ho avuto un problema neurologico importante e l’impegno di medici volenterosi e attaccati al loro mestiere mi ha salvato a dir poco la vita. Sono tante le storie di dottori validi che ogni giorno mettono impegno in quello che fanno, ma esistono anche le cose negative. Noto che chi ha la possibilità si affida maggiormente a prestazioni ambulatoriali private anziché andare in un ospedale pubblico".