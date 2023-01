Esodo al Manuzzi: già venduti mille biglietti

Erano lì pronti ad accaparrarsi un posto in prima fila. E quando martedì pomeriggio è scattata la prevendita, nel giro di poche ore, sono andati in fumo oltre mille biglietti. Effetto derby. Perché quella che il Rimini domenica giocherà in casa del Cesena non sarà di certo una partita come le altre. Ormai da giorni, sfruttando tutta la sosta per le festività natalizie, i club del tifo organizzato sono al lavoro per raccogliere prenotazioni. Si viaggerà in pullman con il Collettivo riminese, ma anche con i Tre Moschettieri. Mentre i ragazzi della Curva Est partiranno in massa, ma con mezzi propri, in direzione Manuzzi. Anche perché proprio per domenica è saltato, a causa di uno sciopero, il programma di raggiungere Cesena in treno. Tornando ai biglietti, i tifosi del Rimini avranno tempo fino a sabato per acquistarli. Poi domenica, nel giorno del match, i tagliandi non saranno a disposizione per i residenti in provincia di Rimini. Botteghini chiusi. I tagliandi, al costo unico di 14 euro maggiorato di 2 euro di diritti di commissione sono disponibili sul circuito Vivaticket e on line sul sito Vivaticket.it. I biglietti si possono acquistare a Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla tabaccheria Romani e al Millenium bar. A Santarcangelo da Santarcangelo Eventi e alla tabaccheria della Piazza. A San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla caffetteria Mazzini.