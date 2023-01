Esodo al Manuzzi: già venduti mille biglietti

Erano lì pronti ad accaparrarsi un posto in prima fila. E quando martedì pomeriggio è scattata la prevendita, nel giro di poche ore, sono andati in fumo oltre mille biglietti. Effetto derby. Perché quella che il Rimini domenica giocherà in casa del Cesena non sarà di certo una partita come le altre. Ormai da giorni, sfruttando tutta la sosta per le festività natalizie, i club del tifo organizzato sono al lavoro per raccogliere prenotazioni. Si viaggerà in pullman con il Collettivo riminese, ma anche con i Tre Moschettieri. Mentre i ragazzi della Curva Est partiranno in massa, ma con mezzi propri, in direzione Manuzzi. Anche perché proprio per domenica è saltato, a causa di uno sciopero, il programma di raggiungere Cesena in treno. Tornando ai biglietti, i tifosi del Rimini avranno tempo fino a sabato per acquistarli. Poi domenica, nel giorno del match, i tagliandi non saranno a disposizione per i residenti in provincia di Rimini. Botteghini chiusi. I tagliandi, al costo unico di 14 euro maggiorato di 2 euro di diritti di commissione sono disponibili sul circuito Vivaticket e on line sul sito Vivaticket.it. I biglietti si possono acquistare in vari punti a Rimini, a Santarcangelo, a Cattolica e a San Marino.

Ieri intanto il Rimini ha chiuso le porte del ‘Romeo Neri’ per lavorare al riparo da occhi indiscreti: sarà così fino alla rifinitura di sabato mattina. Così ha disposto Marco Gaburro che, per la prima volta dopo mesi, per il derby di domenica a Cesena ha la rosa quasi al completo: in infermeria c’è solo Mencagli. Discorso diverso per Marcello Sereni: tra un acciacco e l’altro, l’esterno d’attacco che in estate era stato considerato uno dei colpi del mercato, oggi ha la valigia pronta: decisivo proprio l’acquisto di Rosetti. Tutta da decifrare la situazione di Laverone, uno degli scontenti del girone d’andata: anche lui potrebbe andarsene.