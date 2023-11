Esperienze all’estero per gli studenti: dal Brasile al Giappone

"Eravamo a tutti gli effetti una grande famiglia". Così Isabella Gori, studentessa del corso di laurea in Comunicazione e Digital media, descrive i rapporti nati con le persone incontrate durante un semestre accademico trascorso a Malta, quest’anno, nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale offerti dall’Università di San Marino. Fra amicizie e lezioni, nuovi orizzonti culturali e sfide quotidiane, il percorso della studentessa è andato a sommarsi a quello degli altri iscritti dell’Università di San Marino che negli ultimi anni si sono trasferiti per qualche mese in realtà accademiche partner: dal 2021 a oggi le mete principali sono state la Pontifìcia Universidade Catòlica do Paranà, in Brasile, l’Ateneo di La Laguna, in Spagna, e la Tokyo International University, in Giappone. Ma è anche possibile raggiungere, tra le altre, Australia, Groenlandia e Cina.