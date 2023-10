Esperto di buste paga per lo studio Servizi imprese

Lo studio Servizi imprese di Rimini cerca un impiegato esperto in buste paga, che dovrà occuparsi degli adempimenti mensili e annuali (Cu, modelli 770 e relativi avvisi) legati all’elaborazione delle buste paga e dei rapporti con le aziende clienti. La sede di lavoro è a Rimini, ma sono previste trasferte anche a Riccione e a Cattolica. Si chiede esperienza di almeno 3 o 5 anni in ruoli analoghi, diploma o laurea a indirizzo economico-amministrativo, ottima conoscenza pacchetto Ms Office e navigazione in rete. Contribuiscono all’efficace copertura del ruolo le seguenti soft skills: autonomia, capacità di lavoro in team, orientamento al cliente, intraprendenza. Costituiscono elementi di valutazione preferenziale l’abilitazione come consulente del lavoro e formazione specifica sull’elaborazione di buste paga. Contratto a tempo indeterminato con orario 8.30-13.00 e 14.00-17.30. Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidarsi con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it).