Esperto di buste paga per studio professionale

Studio professionale di Cattolica cerca un consulente del lavoro o esperto in buste paga in grado di gestire in autonomia il pacchetto paghe di 100-250 cedolini mensili relativi ai Ccnl metalmeccanica art., edilizia art., studi professionali, commercio, pubb. esercizi, turismo-alberghi e stab. balneari, barbieriparrucchieri, agenzie viaggio, lavoro domestico. Si chiede l’esperienza in studi professionali nell’elaborazione di buste paga, Uniemens, denunce cassa ed., apertura cantieri, fondi complementari Tfr, fondo Est, collocamento ord. (comun. obbligatorie), certificazioni uniche (autonomi e dipendenti), autoliquidazioni Inail, iscrizione e cancellazione collaboratorisoci per Inps e Inail. Si cerca persona responsabile e affidabile, con predisposizione accoglienza clienti, dialogo e collaborazione con i colleghi (ufficio con 6 collaboratori). Auto propria. Contratto a tempo determinato, orario di lavoro a tempo pieno. Per proporsi: vai sul portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it (con Spid) e clicca sul pulsante "invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.