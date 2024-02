Esperto in contabilità per studio di consulenza

Uno studio di consulenza con sede a Rimini seleziona un impiegato amministrativo, da adibire alla gestione della contabilità per società, ditte individuali, forfettari. La persona si dovrà occupare inoltre della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche e di società. Si richiede esperienza lavorativa nella mansione di almeno due anni, diploma di ragioneria o laurea in ambito economico, buona conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare del programma Excel). Il contratto previsto è a tempo determinato per la durata di dodici mesi. L’orario sarà a tempo parziale, pari a 30 ore settimanali, dalle 8.30 alle 14.30. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’, per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.