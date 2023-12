Esperto in lingue straniere per gli uffici di Adriatic Sea

Adriatic sea, azienda di San Clemente leader nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di depurazione e acquari, sta cercando per il proprio ufficio amministrativo generale un impiegato addetto alla gestione post-vendita con ottima conoscenza delle lingue straniere. Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: formazione o diploma di scuola superiore in ambito linguistico; conoscenza a livello C1 della lingua inglese e della lingua francese (lette, parlate, scritte); buone competenze informatiche (utilizzo pc, posta elettronica, Word, Excel, ecc.); patente B. Contratto a tempo determinato, orario a tempo pieno. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.