Esperto in manutenzione delle barche a vela Una ditta di Rimini cerca un operaio e un magazziniere. Requisiti: patente B, diploma e competenze tecniche per l'operaio. Contratto a tempo indeterminato/determinato, orario a tempo pieno. Annunci rivolti a candidati di entrambi i sessi. Registrarsi con Spid o Cie al portale 'Lavoro per te' e inviare candidatura.