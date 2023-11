Esplode la rabbia dei familiari. Insulti e minacce all’avvocato. La polizia la scorta fuori dall’aula

Sono da poco passate le 15 quando nell’Aula Falcone e Borsellino viene letta la sentenza di prosciglimento per vizio mentale per Raffaele Fogliamanzillo. Dalle gradinate – dove sono riuniti i parenti, gli amici e i conoscenti di Angela –parte la contestazione. Urla, fischi, parole piene di rabbia e di sdegno per un verdetto che i parenti ritengono ingiusto. Nel mirino finisce Viviana Pellegrini, l’avvocato che difende Fogliamanzillo. Si scatena il parapiglia. Intervengono gli agenti della polizia di Stato, che non senza fatica riescono a sedare gli animi. L’avvocato Pellegrini nel frattempo è costretta a rifugiarsi nella camera di consiglio. "Mi sono tolta la toga e stavo per allontanarmi, quando hanno cominciato a insultarmi - racconta, in lacrime -. C’era un uomo, in piedi, che mi urlava delle cose irripetibili, poi altre persone si sono unite a lui. Sono passata da un’uscita secondaria. Ho dovuto lasciare la mia auto nel parcheggio del tribunale e sono stata scortata a casa dalla polizia di Stato. In tanti anni di professione e con tanti omicidi seguiti questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Con tutto il rispetto e il dolore per una vicenda così tragica, mai mi sarei aspettata una reazione così".

In prima linea, alla lettura della sentenza, c’erano Anna, Ferdinando e Maicol, i figli di Angela e Raffaele. In questi mesi non hanno perso nemmeno un’udienza e anche ieri erano in tribunale, insieme a parenti ed amici, con addosso delle magliette in ricordo di Angela e cartelli con su scritto "Stop al femminicidio. Punizione dure. No infermità". "Non mi aspettavo un proscioglimento per infermità mentale - dice Anna - mia mamma meritava giustizia, che il suo assassino venisse condannato per quello che ha fatto. Vent’anni di Rems sono pochi per un uomo che ha ucciso la mamma dei suoi figli e la nonna dei suoi nipoti davanti agli occhi di uno di loro. Abbiamo atteso pazientemente per un anno, siamo molto delusi e arrabbiati per questa conclusione, ma la nostra battaglia non finisce qui: non ci fermeremo fino a che non avremo ottenuto giustizia". "Fino all’ultimo - spiega Milena Montemaggi, avvocato di parte civile insieme alla collega Aidi Pini - dobbiamo continuare a sostenere quella che è la nostra convinzione, ovvero che all’epoca del delitto l’imputato fosse capace di intendere e volere e che per questo dovesse essere condannato. In aula, ho voluto ricordare la figura di Giulia Cecchettin e ho detto che Angela ha commesso il suo stesso errore: quello di non denunciare".