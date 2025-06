Esplosione in cucina, anziano ustionato

Momenti di terrore nella prima mattinata di ieri in via Marchetta, a Saludecio, dove un’esplosione ha danneggiato una casa indipendente abitata da un uomo di 82 anni, rimasto ustionato e trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. L’anziano, stando a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita, anche se in un primo momento le sue condizioni di salute avevano preoccupato non poco il personale sanitario, tanto che sul posto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

L’episodio è avvenuto intorno alle 6.45: una fuga di gas in cucina, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe saturato i locali e una scintilla avrebbe poi provocato una fiammata seguita da un’esplosione che ha pesantemente danneggiato parte dell’edificio. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica, il personale del 118 e una pattuglia dei carabinieri, a seguito dell’allarme diramato dai vicini di casa. All’interno dell’edificio si trovava solo l’inquilino, un uomo di 82 anni, che in modo incredibile è riuscito a salvarsi riportando delle ustioni di natura superficiale. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’anziano è rimasto sempre cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, nonostante il forte shock e le ferite subite. Stabilizzato sul posto dai sanitari, è stato poi trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, specializzato in trattamenti per ustionati. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

I tecnici dei vigili del fuoco, dopo aver spento le eventuali fonti di innesco residue e messo in sicurezza la zona, hanno avviato i rilievi per accertare le cause esatte della fuga di gas. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di un accumulo di metano nella cucina, che ha trovato un punto di accensione provocando l’esplosione. L’abitazione è stata dichiarata inagibile a causa delle gravi lesioni strutturali riportate. L’area è stata transennata e resterà off-limits fino al completamento delle verifiche statiche. I carabinieri stanno collaborando con i vigili del fuoco per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La comunità di Saludecio, a cominciare dall’amministrazione comunale, ha espresso vicinanza e solidarietà nei confronti dell’anziano coinvolto nell’incidente domestico, le cui conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.