Esplosione nell’inceneritore, la grande paura: tre operai feriti. "Impianto in fumo, analisi dell’aria"

Coriano (Rimini), 23 gennaio 2024 – Sono passate le 16 da pochi minuti quando nel quartiere Raibano al confine tra Coriano e Riccione si sente un boato (foto). Giusto il tempo per guardarsi attorno che dalla zona del termovalorizzatore gestito da Hera, che insiste nel territorio corianese, si solleva una nuvola di fumo. Pochi minuti più tardi ecco le sirene dei vigili del fuoco e del 118 con meziz e ambulanze che transitano davanti alle abitazioni percorrendo l’ultima parte di via Raibano tra i campi fino ad arrivare ai cancelli dell’impianto.

Per chi vive a poche centinaia di metri dall’inceneritore e per tutti coloro che da Riccione o da Coriano hanno visto alzarsi in cielo il fumo, il primo pensiero è andato alle esalazioni in atmosfera. "Su questo posso dire che la situazione già nel tardo pomeriggio appariva abbastanza tranquilla - precisa il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini -. I tecnici di Arpae sono arrivati sul posto poco dopo l’esplosione ed hanno iniziato ad eseguire le prime misurazioni. Ora attendiamo il rapporto per avere un quadro esatto di quanto è accaduto. Non pare tuttavia siano sorti particolari problemi grazie anche al fatto che l’esplosione ha coinvolto la zona del nastro trasportatore dei rifiuti e non il forno dove bruciano". Dunque l’esplosione non avrebbe interessato la struttura del forno dove vengono inceneriti i rifiuti.

Il sindaco è arrivato sul posto circa un’ora dopo la prima esplosione, a cui "ne sono susseguite altre, pare un paio più piccole". Quando arriva i vigili sono impegnati nel circoscrivere l’area e mettere in sicurezza l’impianto. "La situazione si è normalizzata in poco tempo devo dire. Sui feriti preoccupa il terzo, quello trasportato in codice rosso a Cesena perché era il più vicino all’esplosione ed è stato investito dal calore e dai fumi".

Sul posto dopo l’arrivo del sindaco è giunto anche l’assessore al Bilancio del Comune di Riccione, Alessandro Nicolardi, mentre la sindaca Daniela Angelini, che ha la delega alla Sanità, attendeva ragguagli in municipio. "Da quanto ci viene riferito - spiegava la sindaca nel tardo pomeriggio - la situazione è stata riportata in sicurezza. Ora attendiamo di capirne di più. Sappiamo che sul posto ci sono i tecnici di Arpae per le verifiche del caso". Ieri l’impianto di incenerimento è stato fermato. Non si sa per quanto tempo lo sarà, cosa che comporta una revisione dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti che da tutta la riviera giungono all’inceneritore di Raibano.

"Ritengo che questa sia una delle priorità a cui la dirigenza di Hera ha pensato dopo la messa in sicurezza dell’impianto e le condizioni dei feriti - riprende Ugolini -. Siamo in contatto costante. Immagino che il servizio di raccolta prosegua senza problemi e i rifiuti vengano poi conferiti in altri impianti della stessa Hera. A Forlì ad esempio gli impianti di questo tipo sono due".