Esposito e la commedia di De Filippo Via alle anteprime di Ciné in città

Con l’anteprima di Non ti pago di Edoardo De Angelis, interpretato da Sergio Castellitto e prodotto da Picomedia, Rai Fiction, domani sera nell’Arena Ceccarini a Riccione (21.15), in attesa di Ciné, prende il via Ciné in Città, che fino al 7 luglio proporrà proiezioni, ospiti di grido e Awards ad attori e registi, contraddistintisi nell’ultimo anno. Introdurrà l’anteprima il popolare e amatissimo attore Giovanni Esposito con altri protagonisti come Maria Pia Calzone e Pina Turco, affiancati dal capostruttura editoriale di Rai Fiction Ivan Carlei, mentre il regista Edoardo De Angelis saluterà il pubblico in videocollegamento.

Esposito, Non ti pago è un film particolare?

"Fa parte della serie di film tratti dalle commedie di Edoardo De Filippo, nel girarlo mi è sembrato bello e divertente. È stato realizzato a Napoli due anni fa e con ansia attendavamo l’inserimento nei palinsesti".

Un assaggio della trama?

"È semplice, ma psicologicamente ingarbugliata, come spesso accade nelle commedie di De Filippo. In sintesi un signore, molto fortunato ma per piccole vincite, che lavora in un banco lotto dell’epoca, vince una quaterna con l’uno il due, il tre e il quattro, ma dice di avere avuto i numeri vincenti in sogno dal padre del proprietario del banco lotto dove è impiegato e che lo ha chiamato ‘Piccerì’. Per dimostrare la vincita consegna il biglietto vincente al proprietario (Sergio Castellitto), che se ne appropria, affermando che la vincita è suo di diritto, perché i numeri li ha dati il padre apparso in sogno al dipendente fortunato, perché abitava nella loro vecchia casa e il padre non sapendo del trasloco pensava di dare i numeri al figlio".

Lavora su altro?

"Sono sul set del film Falla girare 2 di Giampaolo Morelli, il primo i era stato molto fortunato, in pandemia era andato su Amazon Prime, che ora ha deciso di fare il sequel. Ho poi finito di girare il mio primo film da regista, impresa e fatica immane".

Devono poi uscire altri due film che ha girato?

"Shakespea Re di Napoli di Ruggero Cappuccio, che nel cast vede pure Alessandro Preziosi, mentre il 19 luglio nelle sale è atteso Cattiva Coscienza di Davide Minnella che Ciné in città proporrà a Riccione in anteprima giovedì 6 alle 18,30. Qui interpreto la coscienza di un anziano".

Tanto lavoro, riuscirà a fare una vacanza?

"Magari, perché no in Romagna! Da ragazzi Riccione, la riviera in generale, era il posto del divertimento".

Nives Concolino