Esposto al Commissario Prefettizio contro Balena di Viale Ceccarini, "MusicA Alta e Bambina di 3 Anni"

Esposto al commissario prefettizio presentato contro il locale Balena di viale Ceccarini, per la musica alta. A presentarlo è stato l’avvocato Federico Dandini. "Faccio seguito ai miei precedenti esposti proposti contro la musica profusa dal locale Balena - premette -. Più volte è stato fatto presente che nell’appartamento sopra al Balena dormiva una bambina di 3 anni, vi è stato l’intervento del difensore civico dell’Emilia Romagna che ha richiesto delucidazioni in merito ed ha imposto il rispetto dei limiti acustici. Mercoledì il locale ha allestito una sorta di discoteca nel centro di Riccione profondendo musica alta con dj". E ancora: "La circostanza più grave risulta essere che al piano di sopra dorme una bambina di 3 anni dotata di un baby call che si attivava in continuazione. Sono state effettuate le registrazioni che verranno depositate al Comando della municipale".