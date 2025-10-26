Esposto per bloccare i lavori alla rocca

Italia Nostra ha presentato un esposto in procura chiedendo il sequestro preventivo del cantiere alla Rocca malatestiana di Montefiore. "Abbiamo ravvisato possibili reati e confidiamo che vengano effettuati i dovuti accertamenti" spiegano dall’associazione che si occupa di tutelare il patrimonio artistico e naturale italiano. La questione nasce dall’avvio di alcuni lavori sulla rocca quattrocentesca, in particolare dalla costruzione di una rampa per disabili che consentirebbe l’accesso delle carrozzine attraverso una delle finestre della struttura.

"Si sta manomettendo una finestrella originale — denuncia l’architetta Marina Foschi, della sezione forlivese di Italia Nostra —. Per far passare una carrozzina occorre allargare l’apertura, rimuovendo mattoni antichi e alterando il muro". Foschi racconta di aver espresso subito le proprie perplessità al tecnico responsabile del progetto, ma di aver ricevuto una risposta deludente. "Mi è stato detto che l’intervento è necessario per garantire l’accesso ai disabili, un’opera importante per la città e per la rocca". Di fronte a quella che ritengono una violazione del bene storico, i membri dell’associazione hanno deciso di rivolgersi alla magistratura. "Siamo andati in procura venerdì — conclude Foschi — e speriamo che vengano presi provvedimenti". L’indignazione, però, non riguarda solo Italia Nostra. Anche l’opposizione lamenta di essere stata tenuta all’oscuro dell’apertura del cantiere, della chiusura della strada adiacente e delle modifiche alla struttura.

"In consiglio comunale non siamo mai stati informati — dichiara il consigliere Simone Mazzi —. Solo grazie a una segnalazione anonima abbiamo saputo che i lavori potevano mettere in pericolo la rocca. Per questo abbiamo convocato d’urgenza un consiglio comunale e richiesto tutti gli atti, che però ci sono stati consegnati solo dopo giorni di attesa". Visibilmente scossa anche l’ex sindaca, oggi consigliera, Vallì Cipriani. "Sono nata qui, mio padre si spese per restaurare la rocca, così come il sindaco che mi precedette. Ogni pietra ha un valore, e ora ci troviamo davanti a un cantiere che prevede una rampa e l’allargamento di una finestra, senza che nessuno ci abbia informati". Nel frattempo è stata avvisata anche la Soprintendenza archeologica. "Confermiamo la completezza del procedimento autorizzativo — spiegano dall’organo del Ministero della Cultura — e, se necessario, effettueremo le verifiche del caso".

Federico Tommasini