"Estate alle porte, la città rischia la paralisi Potrebbero saltare molti progetti strategici"

"Siamo molto preoccupati, anzi preoccupatissimi". Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio, lo dice senza timore. "Il commissario prefettizio seguirà l’amministrazione ordinaria, ma Riccione è un comune turistico che vive di eventi. L’estate è partita maluccio e non poter confrontarsi con una amministrazione è certamente un problema. Di colpo saltano i tavoli di concertazione che avevamo realizzato e i percorsi per la modifica di alcuni regolamenti, per non parlare di alcuni progetti che dovevano partire. Così la città rallenta". La sentenza, dice Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi, "ci ha spiazzato, andando oltre a quanto era possibile immaginare dopo il ricorso sul voto. L’estate stenta a decollare e questa situazione non ci aiuta. Una situazione inedita e confusa".