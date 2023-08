Estate amara per i commercianti "Va male, ora servono risposte"

L’estate del commercio non è andata come i negozianti speravano. "I bilanci arriveranno a fine stagione – premette Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini – ma già sappiamo che questa è una stagione complicata e difficile, con un calo dei consumi". Le vetrine di diversi negozi spente già verso le 23, perché il viale a quell’ora cominciava a svuotarsi, sono tra i sintomi di un’estate in salita. Stesso copione in viale Dante. Anche qui "abbiamo sofferto – ammette Pasquale Lonero – In modo particolare sono in difficoltà i negozi di abbigliamento, ma ci sono da fare alcuni distinguo. Ad esempio: chi offre un prodotto medio alto ha subito meno gli effetti del calo dei consumi". Stessa cosa anche in centro. "Confermo la medesima analisi – riprende Metto – Segno che la clientela con una maggiore capacità di spesa è forse diminuita, ma in modo minore rispetto a una fascia ampia di turisti che quest’anno ha dovuto fare ancora più attenzione alle spese". Che le famiglie tirino la cinghia non è ormai un fatto risaputo. Alcuni negozianti lo chiamano ancora ceto medio, fatto sta che è ormai diventato un esemplare in via d’estinzione.

Servono allora azioni concrete per non ritrovarsi, in autunno e in inverno con problemi maggiori, secondo i referenti dei comitati. Cosa molto difficile con un Comune commissariato impegnato nell’amministrazione ordinaria della città. Ed è per questo che oggi verrà inviata una lettera firmata dal Consorzio di viale Ceccarini, dal comitato di viale Dante, dall’associazione Riccione Alba, da Federalberghi e dalla Cna, indirizzata alla commissaria prefettizia Rita Stentella.

"Riteniamo che in questa fase – riprende Metto – si debba continuare il lavoro che la precedente amministrazione aveva affidato ad Alessandro Sistri. Si tratta di uno studio per un piano strategico della città, che passa per le strategie comunicative, il calendario degli eventi e il brand di Riccione. Lo studio era stato affidato e deve andare avanti, non è pensabile fermare anche questa analisi in vista di interventi futuri. Se questo accadesse si rischierebbe di perdere troppo tempo. Per questo chiediamo che il lavoro affidato vada avanti".

I problemi del commercio non sono nati oggi. Se ne parla da anni e da anni si parla di regolamenti per alzare l’asticella della qualità nell’isola pedonale. "Nonostante se ne parli da tempo, il regolamento che chiediamo ancora non si è visto". L’allarme suona da anni, "ci sono diverse attività in sofferenza. E ci sono gli studi e le analisi di De Ponti sul commercio. Sappiamo quanto è importante alzare la qualità dell’offerta, sappiamo che servono anche regole per evitare che in centro arrivino i negozi che vendono tutto a un euro". Le proposte ci sono, ora i negozianti vogliono le risposte.

Andrea Oliva