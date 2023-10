Estate blindata: controllate centomila persone

Un’estate blindata. Con l’attenzione delle forze dell’ordine – coordinate dal comitato provinciale presieduto dal prefetto Rosa Maria Padovano – rivolta in particolar modo alla gestione dei grandi eventi, capaci di far affluire in Riviera migliaia di persone. Tra il 1° giugno e il 15 settembre, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato 97.810 persone, arrestandone 291 e denunciandone 1.421; sono stati anche emessi due provvedimenti di sospensione di licenza nei confronti di discoteche della provincia, per motivi di ordine pubblico. Sono questi i numeri contenuti nel report della prefettura di Rimini sull’attività interforze svolta nel corso della stagione estiva. In tre mesi e mezzo, nel Riminese, sono state impiegate 780 pattuglie della polizia stradale che hanno contestato 4.100 infrazioni al codice della strada, ritirando 254 patenti e 130 carte di circolazione. In campo anche 849 pattuglie della polizia ferroviaria, tra le quali 14 con servizio a bordo dei treni e 25 lungo la linea ferroviaria. Garantito l’impegno a pieno regime del personale dell’aeroporto Fellini, con la polizia di frontiera che ha effettuato 72 respingimenti per mancanza di valido titolo d’ingresso sul territorio nazionale. La guardia di Finanza ha elevato 398 verbali a seguito di controlli circa la emissione di scontrini e ricevute fiscali, sequestrando circa 10mila oggetti contraffatti, mentre i carabinieri dell’ispettorato del lavoro hanno scoperto 19 lavoratori ‘in nero’ e 35 irregolari. Oltre 2mila i controlli effettuati dai carabinieri forestali, mentre la capitaneria di porto ha impiegato 115 unità tra sale operative, unità navali e servizi a terra: sono stati compiuti 1.130 controlli sul demanio marittimo, 950 a tutela della sicurezza della balneazione, 4mila sugli accessi agli stabilimenti balneari, 657 sulla navigazione. Infine, il reparto operativo aeronavale della guardia di ginanza ha eseguito 172 controlli in mare dei quali 67 hanno dato esito irregolare. Il prefetto Padovano ha rivolto un personale ringraziamento "a tutte le forze dell’ordine, non trascurando, peraltro, il sensibile contributo offerto in ausilio dalle polizie locali".