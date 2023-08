"Estate col freno tirato, si spera in settembre"

"Questa settimana dal punto di vista turistico è piuttosto fiacca, come del resto accade da diversi anni nella prima decade di agosto. A ferragosto c’è ancora disponibilità di camere, ma contiamo di arrivare al tutto esaurito. Con l’inedito arrivo da un discreto numero di vacanzieri stranieri, tedeschi in particolare". Il giro di boa dell’estate è vicino, e dall’Associazione albergatori di Bellaria Igea Marina la presidente Simona Pagliarani traccia un primo e provvisorio bilancio. Con le sopra citate previsioni per il prosieguo della stagione. "Il riempimento degli alberghi è a macchia di leopardo. Tanti si organizzano inviando messaggi con Whatsapp con foto e video ai propri clienti tradizionali e a chi richiede un preventivo con prezzi e servizi. Una modalità che si sta rivelando molto efficace, ovvero quella del rapporto diretto".

Pagliarani però non nasconde le difficoltà: "Il maltempo e i fenomeni anche estremi del meteo nelle regioni del Nord da un lato hanno stoppato le ondate di caldo che comunque ’spingevano’ i turisti verso tutte le località di mare, ma hanno anche creato disagi e danni a molte famiglie. C’è anche chi ha perso l’automobile. Difficoltà per il turismo ci sono state a giugno e luglio. Non ha aiutato il fatto che, a quanto ci hanno riferito alcuni turisti, ci sono stati pediatri che, dopo l’alluvione, avevano sconsigliato alle famiglie con bambini le vacanze sulla riviera romagnola".

Quanto alla seconda metà di agosto e all’ultimo mese estivo, settembre? "Buone le previsioni per la fine del mese e anche per settembre – continua la presidente Aia – che si annuncia migliore rispetto allo scorso anno. Ciò anche grazie al traino di alcuni eventi, e alla conferma dell’ormai tradizionale appuntamento con la kermesse dei ragazzi degli oratori italiani a cura dell’Anspi".

Un ulteriore extra-time per il mondo turistico verrà a fine settembre dalla fase conclusiva del festival del nuovi talenti artistici ’Rumore’, dedicato a Raffaella Carrà, che nel 2023, per la seconda edizione, sarà allungata a un’intera settimana. "In quel periodo – conclude Pagliarani – la stragrande maggioranza degli oltre trecento alberghi cittadini saranno già chiusi. Ma per le strutture che decideranno di restare aperte si prospettano ’tempi supplementari’ interessanti all’insegna del tutto esaurito". Condizioni, del tempo, permettendo.

