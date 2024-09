Estate da vivere sul monopattino. Un milione di chilometri percorsi

Un milione di chilometri in monopattino e bici elettrica. E’ il traguardo superato sommando tutti i noleggi fatti nella città di Rimini con le due flotte a disposizione per il servizio al pubblico, Lime technology e Bit mobility, nei primi sette mesi dell’anno. Per l’esattezza le 363.935 corse effettuate in monopattino e i 90.792 noleggi di bici elettriche hanno generato un milione e 72mila chilometri percorsi. Convertendo il valore in anidride carbonica risparmiata si arriva a 203 chili. Per Palazzo Garampi si tratta di un "successo.. una realtà consolidata e un’opportunità sempre più utilizzata dai visitatori e anche dai residenti". Le due flotte messe assieme hanno una dotazione di mille monopattini e 890 biciclette, quasi il doppio rispetto al 2022. Stando ai dati, la durata media di un viaggio è di 11 minuti e si sviluppa su una distanza che in particolare per gli spostamenti in monopattino è in media di 2,37 chilometri. Guardando la mappa con indicati i numeri dei noleggi per zona, si vede come i mezzi in sharing siano utilizzati soprattutto per muoversi nella zona mare, sia nord che sud, e nelle aree a ridosso del centro storico. Seguono le altre zone cittadine di raccordo tra il centro storico e la fascia rivolta al mare. In generale c’è un uso abbastanza omogeneo nella zona abitata a mare della statale 16, limite massimo imposto ai monopattini, mentre le bici elettriche possono arrivare anche al Gross, ai Padulli e alla Grotta Rossa. Da regolamento, ai monopattini è consentito l’accesso al centro storico con un limite alla velocità per i mezzi di 6 chilometri orari, mentre sui lungomari la velocità non può superare i 15 chilometri orari. Nelle altre aree il limite massimo fissato a 20. Dall’inizio dell’anno al 20 agosto sono state 18 le sanzioni fatte dalla municipale a chi guidava monopattini. Le principali per la guida in due, con il telefono in mano o sul marciapiede. Mentre sono stati 35 gli incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini.