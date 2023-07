Estate Danza entra nel vivo

Entra nel vivo oggi Riccione Estate Danza, che per tre sere in piazzale Ceccarini proporrà spettacolari performance aperte al pubblico, tutte a ingresso gratuito. Stasera l’appuntamento, alle 21,30 è con la Rhythm is a dancer, progetto ritmico nato dalla ricerca di una relazione coreografica tra il corpo e tre percussioni: rullante, hi-hat e gran cassa. Protagonisti saranno i danzatori Mattia Quintavalle (Sly) e Giacomo Turatti (Jack). Domani alle 21 andrà invece in scena l’Mc Summer, contest di urban dance dedicato all’hip hop, con gruppi di ballerini di tutt’Italia. Tra le performance quella della crew ‘Descendants’, compagnia di artisti con ampia conoscenza di stili di danza africana. Il gruppo è inserito nel progetto ‘Black Roots Afro’, prima scuola di danza afro organizzata da Cruisin’ con il docente ballerino Carlos Kamizele. Giovedì, infine spazio alla rassegna coreografica DanceExperience, prestigiosa vetrina per tutte le scuole di danza e ballerini. Ospite della serata sarà la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, nata dal genio artistico di Giulia Staccioli, Kataklò, porterà in scena Back to Dance uno show uno spettacolo che celebra il desiderio di danzare come inno alla vita.