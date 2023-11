"Estate d’oro, è stato un assalto al Castello"

Ieri ultime visite guidate al Castello Benelli per il 2023. Con l’ingegner Paola Pizzighini Benelli, proprietaria del Castello e dell’azienda agricola, facciamo un bilancio della prima stagione di apertura al pubblico.

Da quando la struttura non era accessibile al pubblico?

"L’apertura ufficiale risale a giugno di quest’anno: la dimora era abitata fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale il Castello fu anche vittima di gravi bombardamenti, e non era mai stata, nella sua lunga storia, accessibile al pubblico, ad eccezione di eventi aziendali privati e in occasione della cerimonia di inaugurazione della 40° edizione del Bff".

Perché scegliere di aprire?

"Castello Benelli rappresenta, da secoli, un punto di riferimento per il territorio. Eretto ricalcando le fondamenta di un antico castello medievale del XI secolo, il castello è il punto centrale di un’area ricca di storia. Riteniamo che questa storia e questo luogo andassero, in qualche modo, restituiti al territorio e alla comunità. Abbiamo avviato un importante processo di ristrutturazione, tuttora in corso, trovando una risposta immediata piena di interesse".

Quanti visitatori fino a oggi?

"Da giugno sono state fatte una media di due giornate di apertura al mese, quattro ad agosto data l’elevata presenza di turisti, con visite guidate per gruppi di 50-60 persone alla volta, registrando sempre il tutto esaurito, per oltre 1.500 visitatori totali".

Quali gli obiettivi per il 2024?

"L’obiettivo principale è che Castello Benelli possa diventare il punto di riferimento per gli eventi - privati, aziendali, associativi - del territorio colmando un vuoto, e che possa accreditarsi come partner della Fiera di Rimini. Abbiamo restituito un pezzo di storia. E qui ci sarebbero tante storie da raccontare".

Ad esempio?

"Il Castello, che appartiene al circuito delle Dimore Storiche italiane, ha richiesto per il suo restauro - e continua a richiedere, per il suo mantenimento - l’impegno di tante imprese, impiantisti, muratori, elettricisti, restauratori e consulenti tecnici: ha creato lavoro per numerose realtà del territorio, generando ricadute economiche importanti. Basti pensare che il tecnico degli impianti elettrici della dimora è il nipote di quel falegname che, a inizio ‘900, costruì la caratteristica scala in rovere del torrione di sud-est".

Cosa c’è nel futuro di Castello Benelli?

"Arte, cultura, iniziative, eventi. Abbiamo avuto dal Comune l’autorizzazione a essere Casa Comunale per celebrare matrimoni civili e c’è tanto interesse anche di chi è cresciuto in queste zone e ha tanti ricordi d’infanzia intorno al castello e nei suoi giardini. Pronti anche ad accogliere turisti internazionali".

m.gra.