Estate flop, Montanari: "Situazione seria"

"C’è una situazione seria riguardo le presenze alberghiere, e va affrontata", dice il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari. I dati negativi dell’estate nel comparto alberghiero hanno fatto salire il livello di tensione tra gli imprenditori. Giugno -2%, luglio -6,9% e agosto -6,1%, non sono i risultati che gli imprenditori avrebbero sognato a inizio stagione. "Avevamo ritenuto fuori luogo i trionfalismi di giugno e non ci sbagliavamo. Ora chiediamo una presa di coscienza. Sentire dire dall’amministrazione che c’è stata una tenuta per un meno 0,8% nei primi otto mesi fa riflettere. Spero che non ci sia un’altra ‘tenuta’ simile nel 2026. Sarebbe opportuno prendere in modo oggettivo i dati e affrontare la realtà". Montanari è dubbioso sul dato complessivo nei primi otto mesi, ovvero -0,8% di presenze. "Ricordiamoci quella appena conclusa è stata la prima stagione in cui era attivo il Cin, codice identificativo nazionale, che ha permesso la registrazione di un gran numero di appartamenti per affitti brevi rispetto al passato. Dunque siamo davanti a numeri nuovi". Tradotto, per Federalberghi in passato parte di queste presenze extralberghiere (il dato comprende camping e affitti brevi) rischiavano di non rientrare nelle statistiche complessive.

"Riteniamo oggi indispensabile una presa di coscienza della realtà da parte delle istituzioni. Non si tratta di fasciarsi la testa, bensì di prendere atto di quello che è accaduto e agire di conseguenza". Per conseguenza il presidente si riferisce al piano strategico del turismo. "Lo abbiamo fermo lì da un anno. In quel piano sono definite strade precise da percorrere, e si parla anche di Dmo. Cosa vogliamo ancora aspettare? Noi ci siamo. E non siamo quelli che attendono che si muova il pubblico. Il nostro continuiamo a farlo ogni giorno e ci mettiamo in discussione perché il segno meno è una media. C’è chi è andato in pareggio e lavora bene e chi invece ha perso il 14% in luglio. Ora chiediamo una presa d’atto e azioni immediate da parte dell’amministrazione".

L’ultimo punto riguarda la campagna comunicativa su cui il Comune ha puntato molto a inizio stagione tra spot televisivi, Jerry Scotti, cartelloni a Milano e social. "Premetto che i risultati negativi sulle presenze in piena estate non riguardano solo Riccione ma tantissime altre località in tutto il Paese. Tuttavia quelle risorse potevamo forse essere meglio investite se ci fosse stato un confronto e una condivisione con il comparto alberghiero. Riteniamo che quello odierno sia un momento difficile e non servano proclami, ma collaborazione da parte di tutti, e azioni".

Andrea Oliva