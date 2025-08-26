Estate flop: settembre tenta il colpo di coda

Settembre non è il mese degli entusiasmi facili. È il mese in cui si tirano le somme, si fanno i conti con i numeri, e le locandine colorate non bastano a mascherare le pieghe di una stagione che non è stata lineare. A Bellaria Igea Marina lo sanno bene: l’estate 2025 ha vissuto alti e bassi, più altalena che cavalcata. "La partenza è stata buona — ricorda Massimiliano Stacchini, vicepresidente del centro commerciale naturale dell’Isola dei Platani — Anche giugno ha dato segnali positivi. Diverso il discorso per luglio: parliamo di un -10/15% in media. Ma, considerando l’andamento lungo tutta la costa, non possiamo dire sia andata male". Un decremento che non è un dettaglio: è il segnale che qualcosa si è inceppato nel cuore della stagione, quando la Riviera dovrebbe correre a pieno ritmo.

Agosto ha rialzato l’asticella, certo, ma il vero banco di prova è adesso. Settembre non perdona. Può regalare dignità a un bilancio che scricchiola, oppure confermarne le crepe. Sul tavolo ci sono carte importanti: lo sport innanzitutto, con le finali del Campionato Italiano di beach volley al Polo est (dal 30 agosto al 7 settembre) e i tornei Kiklos che da anni trasformano la spiaggia in un’arena popolare. Poi l’Oratorio in festa, a ribadire che la Riviera non è soltanto movida. Gusto del Porto, (dal 3 a 4 settembre) e la Festa della piadina (dal 12 al 14 settembre) che quest’anno in via eccezionale ospiterà le finali di Miss Mamma. Accanto alla gastronomia e lo sport, la musica porta ossigeno: il Beky Bay ormai richiama dalle 2mila alle 3mila presenze a serata. Il 6 settembre ospiterà la freschezza rap di Anna Pepe mentre il 10 sarà Tommy Cash a scuotere la sabbia con la sua estetica provocatoria. Da Désolée a Espresso Macchiato, i due artisti sono pronti a scatenare il pubblico belligeano. Perché in fondo, si tratta di scelte che puntano a intercettare linguaggi nuovi, pubblico diverso, non soltanto il turista fidelizzato. "In questo intreccio di sport, tradizione e convivialità — sottolinea l’assessora al Turismo Milena Casali — Bellaria Igea Marina si conferma un luogo dove ogni evento diventa occasione di incontro e ogni stagione regala nuove emozioni". Parole che si misurano con un contesto difficile: commercio online che sottrae clienti, abitudini vacanziere che mutano, concorrenza di destinazioni più aggressive sul mercato. Resilienza è la parola che torna. "Gli eventi collaterali aiuteranno molto. Settembre, uscendo dalla canonica stagione estiva, può dare risposte concrete", ribadisce Stacchini. Settembre, insomma, sarà la vera prova del nove. Meno folla, più sostanza.

Aldo Di Tommaso