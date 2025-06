Estate in cantiere per la Boschetti-Alberti: corsa contro il tempo

Cantiere lampo per scuola elementare Boschetti-Alberti. È stato approvato dalla giunta il progetto di riqualificazione: i lavori dovranno partire a luglio per terminare in tempo per la prima campanella, "così da garantire agli alunni un’area esterna rinnovata, sicura e pienamente fruibile" assicurano dal Comune. L’intervento nasce dalla segnalazioni e lamentele per lo stato del manto sintetico esterno all’edificio. Una sorta di pavimentazione vecchia e danneggiata a seguito dei lavori eseguiti nel 2019 si intervenne per adeguare sismicamente il plesso. La scuola offre un servizio a tempo pieno con attività didattica pomeridiana, per cui la funzionalità dell’area esterna è importante. Il cantiere ha come obiettivo garantire una fruizione sicura e continuativa degli spazi scolastici esterni. Per farlo sarà rimossa e sostituita l’attuale pavimentazione con una nuova superficie durevole, drenante e compatibile con la presenza degli alberi. L’area sulla quale si interverrà ha una superficie che supera i 3.700 metri quadrati. La progettazione, precisano dal Comune, ha tenuto conto della salvaguardia delle alberature, utilizzando dati del geoportale GreenSpaces, e rilievi in sito per una mappatura accurata della vegetazione. Saranno mantenuti i campetti da calcio e pallavolo. Il costo dell’intervento nella scuola ammonta a 116mila euro.