Estate, locali vista mare. Tra cocktail e colazioni

La ‘Veranda’ che si trasferisce al mare, e la colazione sugli scogli. L’estate è arrivata ed ha portato con sé il suo bagaglio di novità tra i locali. Nuove aperture e nuove offerte, ce n’è per tutti i gusti. Del Rimini Friendly Space, a due passi dalla fontana dei Quattro cavalli, si è già detto. Il locale di Yuri Scarpellini ha aperto e il pubblico non è certo mancato. Sport, ma anche relax, boutique vintage, serigrafia, marchi emergenti, uno sguardo attento alla natura. Insomma un luogo che non c’era adesso c’è. La Trattoria da Lucio continua a sorprendere. Dopo avere attirato le attenzioni di Masterchef che nella scorsa edizione ha voluto Jacopo Ticchi fra i suoi ospiti speciali, oggi la Trattoria esce dalla sala e guarda verso il mare. La colazione sugli scogli si arricchisce e il 22 giugno sarà ospite speciale Diego Crosara, maestro pasticcere responsabile di prodotto di Marchesi 1824. Sarà una colazione take away. Non ci saranno prenotazioni, solo la voglia di guardare verso l’orizzonte blu, seduti sugli scogli con un prodotto di pasticceria che farà sognare. Sull’altra banchina del porto, all’Avamposto, Matia Brighi propone un menù per pochi, solo 13 posti. Grillattico racconta il viaggio di un architetto che lascia tutto per seguire un sogno tra la Danimarca, Berlino, Ibiza e Costa Rica. Grillattico rappresenta una cucina libera e sostenibile tra tradizioni e contaminazioni. Spostandosi a Marina Centro, la Veranda è arrivata al Mare con Marfina Cocktail bar. Siamo all’altezza del bagno 20, e a fianco del Pellicano. Qui si fondono le esperienze di due locali di successo: La Veranda e Foyer Rimini. Arrivando all’altezza di via Pascoli, sul mare, il chiringuito del Barumba in collaborazione con i ragazzi di Locos Travel e i titolari del bar Il Guazzetto, è già una certezza. Al Casita 60 si è vista la folla delle grandi occasioni per l’apertura, e ogni giorno è tempo per divertirsi in riva al mare. In chiusura un classico: la Terrazza del Grand hotel. Per rivivere le atmosfere magiche della Dolce vita è difficile trovare di meglio. Il 24 giugno le luci della terrazza si accenderanno per dare il via alla stagione estiva con l’Ouverture de la Terrasse 2025. Un evento che inaugura le cene dell’estate con una selezione di rinomati chef.

a.ol.