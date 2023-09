Estate lunga anche in piscina . Resta aperta la vasca esterna

"E’ ancora estate, vogliamo nuotare all’aperto". Negli ultimi giorni è stato questo il tormentone che si ascoltava allo stadio del nuoto. Sempre più corsisti che si tuffano nella vasca olimpionica all’aperto per fare attività, hanno chiesto alla Polisportiva sezione nuoto di poter continuare ad allenarsi e nuotare all’aperto. Un anno fa la grande piscina sotto le stelle era stata chiusa prima. Non era ancora arrivata la metà di settembre quando una perturbazione fece crollare le temperature e tutti si rifugiarono al coperto per nuotare in vasca. Ma quest’anno l’estate sembra non volere finire. Così la dirigenze della Polisportiva ha deciso di prolungare il servizio della piscina olimpionica all’aperto per tutta questa settimana, fino a domenica. Poi si vedrà anche se il meteo promette ancora belle giornate e soprattutto temperature sopra i 25 gradi che potrebbero far tornare il tormentone dei corsisti a bordo vasca. Le temperature estive sono anche in aiuto per i conti della Polisportiva. Anche e il caro energia è meno sentito di un anno fa, le bollette restano un salasso.

Le tariffe non sono tornate ai livelli pre Covid, ha sottolineato il presidente Michele Nitti. Il peso delle bollette è limitato dalle agevolazioni forti sugli oneri di sistema del gas, ad esempio, e sull’Iva. Quanto pagherà la società quando le agevolazioni verranno tolte? Il governo sta andando in quella direzione. Per la società è una corsa contro il tempo perché sono in corso nell’impianto natatorio lavori di efficientamento energetico per 700mila euro. Sono state sostituite le caldaie al servizio degli ambienti e spogliatoi, ed anche il coogeneratore che consentirà un considerevole risparmio. Andrà completata la sostituzione dei corpi luminosi, cosa fatta solo in alcuni spogliatoi. Ad oggi ci sono ancora le lampade con circa vent’anni, quelle che hanno provocato al blackout in diretta durante gli Assoluti italiani. Ebbene l’obiettivo è avere luci nuove in occasione degli Assoluti di fine novembre.

Andrea Oliva