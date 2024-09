"Estate nera in viale Dante. Incassi crollati di oltre il 20%"

"Chi è andato meglio è riuscito a contenere le perdite in un meno 20% rispetto a un anno fa. È stata una estate molto difficile". Il tono della voce di Pasquale Lonero, presidente del comitato di viale Dante, la dice lunga sull’umore che si respira tra le attività commerciali del viale, e non solo. "Ci sono stati pubblici esercizi che sono andati bene. Alcuni anche meglio di un anno fa, ma anche in questo settore c’è chi ha vissuto un’estate in perdita". Bar, locali e ristoranti in difficoltà: è una novità da queste parti. "Alcuni stanno pensando di chiudere prima, alla fine di settembre invece che arrivare a novembre. Visti i problemi di personale e tutto il resto hanno deciso di anticipare la chiusura". Ma è il commercio la nota più dolente. Che il settore viva da anni una crisi nazionale sempre più forte è una realtà. Ma i problemi sono stati amplificati da un’estate che ha regalato tanti dubbi sul futuro. "Le perdite per tanti negozianti sono state pesanti. C’è stato anche un problema di approvvigionamento di capi d’abbigliamento che ha creato ancor più difficoltà ad alcuni negozi". Anche in viale Dante si conferma la percezione di molti operatori in città sull’andamento della stagione turistica. Se da una parte i numeri sulle presenze turistiche dicono che è andata come o meglio rispetto al 2023, guardando i bilanci è andata peggio. "La clientela italiana non ha più euro da spendere. Non è raro che i negozianti rimangano ore in negozio senza vedere entrare nessuno. Se hai una attività a conduzione famigliare si può anche sostenere una situazione del genere temporaneamente, ma una attività che ha dipendente fa tanta fatica". In settembre sono previsti eventi e dunque presenze turistiche per tutto il mese, ma già ci sono negozi che stanno tirando i remi in barca. "Penso proprio che dalla prossima settimana ci sarà chi eviterà di fare le aperture serali". E dopo un’estate sottotono arriverà un autunno di chiusure definitive. "Diversi ci stanno pensando, vedremo cosa avranno deciso entro la fine dell’anno".

Ma c’è anche un altro aspetto che preoccupa Lonero. "Tutte queste difficoltà fanno sì che ci siano sempre meno riccionesi o comunque ragazzi giovani che vogliono provare ad aprire una attività lungo il viale. E questo significa una cosa: quando i negozianti storici decidono di chiudere, alla porta si trovano solo stranieri che vogliono rilevare i locali". La crisi del commercio è nazionale e ricette strutturali per invertire la rotta resta difficile trovarle. "Certo che aiuterebbe clientela turistica con maggiori capacità economiche, e penso anche a quella straniera, aiuterebbe. Invece in estate abbiamo assistito ad alberghi che hanno abbassato prezzi e offerta, e questo non ha aiutato".

Andrea Oliva