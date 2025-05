Estate tra mercatini e passeggiate

Estate dedicata al benessere e alla creatività tra passeggiate, meditazione in riva al mare e mercatini a Riccione Abissinia. Dal 27 maggio al 14 settembre, dal martedì alla domenica sono in programma camminate sulla spiaggia alle prime luci del mattino. Dal 15 giugno al 14 settembre si aggiunge la sessione domenicale di meditazione al tramonto. Dalle 20, nella spiaggia libera di piazzale San Martino, si parteciperà a un momento di meditazione, ascolto del respiro e consapevolezza del proprio corpo. ‘Meditare camminando’ e ‘Le Om di gruppo’, a conclusione della giornata, saranno guidati da Stefano Visani, facilitatore delle arti yogiche e taoiste. Non mancherà il mercatino degli hobbisti, dei creativi e del riuso, ‘Non solo retrò’ che, dal 28 maggio al 10 settembre si terrà lungo i viali Gramsci e San Martino, ogni mercoledì a partire dal tardo pomeriggio. Le iniziative, a cura dell’Associazione Riccione Abissinia, sono a ingresso libero.