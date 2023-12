Ester Sabetta si dimette, "motivi personali"

La coalizione di governo perde un altro consigliere comunale, anche se in questo caso si tratta di dimissioni con il subentro di un altro eletto nel Partito democratico. Ester Sabetta ha deciso di dire basta "per motivi personali" si affretta a precisare il segretario del Pd, Riziero Santi. Sabetta era stata letta tra le file dei dem, ma è una indipendente, senza tessera. "Ringrazio Ester per il qualificato contributo di competenze e di esperienza che ha portato nel lavoro del gruppo e della maggioranza, sia nei mesi di attività con interventi in aula di consiglio e in commissione, sempre molto puntuali e propositivi, ed anche nei mesi di sospensione partecipando agli incontri e alle attività sul territorio a fianco del Pd e della Sindaca Angelini. Sono certo che, pur senza il ruolo istituzionale diretto di consigliera, il suo impegno proseguirà a fianco del Pd e dell’amministrazione Angelini sugli argomenti e con le modalità più consone ai suoi impegni a alle sue attività personali". Al posto di Ester Sabetta entrerà in consiglio comunale Chiara Biagini.

Intanto la sindaca ringrazia la consigliera dimissionaria: "Estremamente competente ed esperta, l’ho spesso trovata illuminante e stimolante nei momenti di confronto e durante i suoi interventi in consiglio comunale". In effetti quella di Ester Sabetta è stata in più occasioni una voce critica sugli argomenti arrivati in consiglio. Ed è stata presa di mira dalle opposizioni quando le hanno rinfacciato i rimborsi chilometrici per presenziare e sposare civilmente le coppie in municipio, ruolo che le era stato affidato.

Al suo posto il Pd e la maggioranza potranno contare su Chiara Biagini, "attesa da un grande lavoro per Riccione: ha la competenza e l’energia adeguate per vincere la sfida a cui è chiamata", chiude la sindaca Angelini.