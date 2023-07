Estorce denaro a mamma e nonna: arrestato

Prende un coltello da cucina e lo punta addosso alla madre. "Dammi i soldi o ti ammazzo". Un vero e proprio incubo, quello che si è consumato tra le mura di una casa della Valconca, con un 29enne che ha perso il controllo minacciando e aggredendo la madre che cercava disperatamente di farlo ragionare e l’anziana nonna, costringendo le due donne a fuggire spaventate a morte dall’abitazione. Una vicenda avvenuta nei giorni scorsi e che ha portato all’intervento sul posto di una pattuglia di carabinieri. Dopo la sfuriata, il 29enne è riuscito ad allontanarsi fuggendo a piedi, ma nel giro di qualche minuto è stato rintracciato e bloccato dai militari dell’Arma. È stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito dagli stessi parenti, i picchi di rabbia di cui il 29enne sembra essere preda negli ultimi mesi, diventati molto frequenti a seguito della perdita del posto di lavoro, sarebbero legati al ‘vizio’ della cocaina, che l’uomo avrebbe iniziato ad assumere con una certa frequenza, abbinando allo stupefacente l’assunzone di psicofarmaci e alcol. Un mix che avrebbe in qualche modo alterato la sua lucidità, spingendolo ad agire con prepotenza e in maniera aggressiva nei confronti dei parenti, in particolar modo dei nonni e della madre, assillandoli con contiue e pressanti richieste di denaro contante.

La giornata di ordinaria follia è cominciata attorno alle 15. Dopo una telefonata delirante alla madre, il 29enne si è presentato a casa dei nonni in evidente stato confusionale. Dopo aver insultato e rivolto pesanti minacce di morte agli anziani, la sorella e il compagno di quest’ultima, l’uomo ha iniziato a prendersela con la madre, nel frattempo arrivata di corsa nella casa in cui si stava svolgendo la scenata. La donna ha preso il cellulare e ha composto il numero dei carabinieri, ma il figlio glielo ha strappato dalle mani e lo ha scaraventato a terra, distruggendolo. Usando un altro telefono, la vittima è comunque riuscita ad allertare i militari dell’Arma che si sono precipitati sul posto, scongiurando il peggio. Una volta tranquillizzatosi, il 29enne si è allontanato, ma qualche ora dopo, attorno alle 18, è tornato alla carica, presentandosi nuovamente a casa e pretendo a tutti i costi che gli fossero dati dei soldi. In preda alla rabbia, si è scagliato ancora una volta contro la madre, spintonandola e facendola cadere sul pavimento. È andato in cucina ed è tornato brandendo un coltello. Dopo aver costretto la madre e la nonna a scappare in preda al panico dall’appartamento, ha cercato di dileguarsi passando dal garage, ma nel frattempo sul posto sono intervenuti nuovamente i carabinieri. Che questa volta hanno fatto scattare le manette ai polsi del 29enne.