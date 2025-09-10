Estradizione, . Kuznietsov resta in attesa

La Corte d’Appello di Bologna si è riservata la decisione sulla consegna alla Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato lo scorso 21 agosto a San Clemente, con l’accusa di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, avvenuto nel settembre 2022 nel Mar Baltico. L’udienza si è svolta nella mattinata di ieri, dopo il rinvio del 3 settembre richiesto dal difensore di Kuznietsov, l’avvocato Nicola Canestrini. La decisione dei giudici arriverà nei prossimi giorni.

Durante la discussione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell’eccezione sollevata dalla difesa in merito all’immunità funzionale, sostenendo che non vi è alcuna prova ufficiale che il sabotaggio rientrasse in un’operazione militare. Canestrini ha invece ribadito la necessità che la Corte italiana acquisisca informazioni dal fascicolo dell’autorità giudiziaria tedesca per chiarire la natura dei fatti contestati. Secondo il legale, il nodo principale è stabilire se l’ex ufficiale abbia agito, nell’ipotesi accusatoria, come militare eseguendo ordini legittimi, circostanza che garantirebbe la copertura dell’immunità, oppure se tale protezione non sia applicabile.

"Noi abbiamo documentato – ha spiegato Canestrini – attraverso inchieste giornalistiche del Washington Post e di Der Spiegel, con interviste a figure della Nato e a capi di Stato europei, che si tratterebbe di un’operazione militare ucraina. Se così fosse, questa informazione è determinante, perché l’immunità deve applicarsi anche nel procedimento di consegna in base al mandato d’arresto europeo". Per Kuznietsov, in carcere da quasi un mese dopo l’arresto a San Clemente, il futuro resta dunque appeso alla decisione della Corte bolognese, che dovrà stabilire se autorizzare o meno la consegna alla Germania.