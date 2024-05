Etichetta ’2 biciclette’. Rimini, una città a misura di ciclista

Assegnata l’etichetta di ’2 biciclette’ alla città di Rimini dal ’Cicle City Label’ del Tour del France. A meno 44 giorni dal maggior corsa a tappe maschile del ciclismo professionistico arriva, dalla società che organizza il Tour, il prestigioso riconoscimento, in quanto "città ospitante con una politica strutturata per promuovere il ciclismo". "Con questa etichetta – commentano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Roberta Frisoni – sono state riconosciute azioni, messe in campo da tempo, che hanno visto la città essere oggetto di un’importante riqualificazione urbana. Una riqualificazione che ancora deve completarsi e che punta a creare più spazi per le persone. Anche in aree strategiche e di pregio, come il Parco del Mare. Nuovi spazi che sono stati colti dai riminesi e dai turisti, come un’opportunità per promuovere la mobilità attiva e l’uso della bicicletta. Una strategia pensata per la mobilità ciclistica, come ad esempio lo sviluppo della Bicipolitana, la rete ciclabile che comprende 130 km di infrastrutture; la realizzazione del Bike Park in zona stazione ferroviaria".