Europa di pace, il Pd promuove un incontro

Domani alle 17.30, nella Sala Civica di via Bidente 1 a Rimini, alcuni circoli del Partito Democratico promuovono un incontro aperto a tutte e tutti per discutere del futuro dell’Europa e della pace. L’evento sarà accessibile anche online al link https://us02web.zoom.us/j/3504056569.

A confrontarsi sul tema saranno gli europarlamentari Annalisa Corrado (foto) e Marco Tarquinio, da sempre in prima linea per una politica europea fondata sulla cooperazione e sulla sicurezza collettiva, senza cedere alla corsa al riarmo. Come ha ribadito Tarquinio, "più armi non ci rendono né più europei, né più sicuri". Oggi, di fronte a nuove tensioni internazionali, è fondamentale riaffermare un modello di difesa che non sottragga risorse a istruzione, sanità e politiche sociali.

In questo contesto, l’incontro sarà l’occasione per rilanciare il sogno di un’Europa federale e solidale, ispirata allo spirito di Ventotene. La visione dei padri fondatori dell’Unione Europea, che immaginavano un continente unito e pacifico, resta più attuale che mai. Una posizione che la segretaria del PD, Elly Schlein, ha espresso chiaramente: una vera difesa comune non passa dal riarmo indiscriminato dei 27 Stati membri, né dal dirottare la spesa pubblica verso l’industria bellica.

L’appuntamento di Rimini si inserisce in un percorso di mobilitazione che culminerà il 6 aprile con le manifestazioni di “Una piazza per l’Europa” a Bologna e Firenze. Dopo la grande partecipazione all’evento di Roma, la volontà è quella di riportare il dibattito nelle piazze, riaffermando con forza che l’Europa della pace e della giustizia sociale è l’unico futuro possibile.