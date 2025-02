Europa Verde attacca:: "Rimossi alberi sani, non è la strada giusta"

"Anche se l’amministrazione incontra le associazioni ambientaliste continua a riqualificare sempre con gli stessi metodi adottati in passato. Siamo molto dispiaciuti nel vedere che in questi giorni tutta Riccione è soggetta a un’operazione di disboscamento". La lamentela sugli alberi eliminati in viale Frosinone, per via dei lavori di costruzione del nuovo parcheggio, e in viale Bologna, per altri lavori di riqualificazione, parte da Europa Verde di Riccione, tramite il portavoce Simone Biagini. "Nel parcheggio dell’ospedale sono stati abbattuti dei grandi pini perimetrali, non malati, in viale Bologna abbattono i tanti platani maestosi, che rendevano bellissimo e salubre il viale". Dall’assessorato ai Lavori pubblici fanno sapere intanto che "al Ceccarini, rispetto quelli tagliati, gli alberi verranno triplicati. Previste le sostituzioni anche in viale Bologna".