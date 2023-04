Europa verde in pressing: "La Regione verifichi che il nuovo allevamento Fileni rispetti le regole"

Verificare il rispetto delle leggi per l’allevamento di polli. Potenziare i controlli e utilizzate gli esiti anche per valutare la congruità o meno di eventuali finanziamenti pubblici. Infine, "la Regione incontri il comitato ’Per la Valmarecchia’ per ascoltare le loro preoccupazioni sul nuovo maxi allevamento di polli a Maiolo". L’ha chiesto a gran voce la consigliera regionale di Europa verde Silvia Zamboni (nella foto) con l’interrogazione presentata alla Regione, sulla scorta anche di quanto osservato "nel corso nel programma Report di Rai3". Perché "il reportage ha messo in evidenza maltrattamenti sugli animali e condotte in violazione delle norme in materia di tutela di polli allevati per la produzione di carne". "La Regione l’anno scorso – la risposta dell’assessore alla Sanità Raffaele Donini – ha svolto il 118,5% dei controlli raccomandati dal ministero della Sanità, 5 in più di quelli previsti, riscontrando 3 allevamenti non conformi". "Ma siamo pronti – ha promesso l’assessore – a fare controlli aggiuntivi". "Bene la risposta di Donini sui controlli disposti a livello regionale. Tuttavia – rilancia la Zamboni – i 3 allevamenti non a norma e quanto evidenziato da Report devono suonare come un campanello d’allarme per intensificare gli accertamenti". La Zamboni chiede di attuare la risoluzione (già approvata in consiglio regionale) "per superare l’uso di gabbie negli allevamenti". E sollecita la Regione "ad ascoltare i residenti che si battono contro il nuovo allevamento di Fileni a Maiolo".

m.c.