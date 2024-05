Europee: la sfida di Sibiano: "Le spiagge? Tuteliamo chi ha investito finora"

La sua passione per la politica è nata tra i banchi dell’istituto Valturio, a Rimini. Gli studi universitari e la carriera professionale l’hanno condotto a Bologna, ma Piergiacomo Sibiano potrebbe portare avanti il suo percorso ben più lontano: il 43enne, per tutti Piga, è candidato alle europee con Fratelli d’Italia. Sibiano è uno dei due riminesi (l’altro è Francesco Bragagni, assessore comunale al personale, in lista con Stati uniti d’Europa) in corsa per il parlamento Ue. Ieri è stato protagonista dell’incontro ‘Per una nuova energia in Europa’ al centro Tarkovskji.

Perché vuole diventare europarlamentare?

"La politica mi ha sempre appassionato, sin dai tempi della scuola e dell’università. Poi con alcuni amici della mia generazione, tra cui Lorenzo Malagola, ho fondato l’associazione Lab-Ora per veicolare i nostri valori: libertà di educazione, libertà di impresa, famiglia e natalità. Giorgia Meloni si è interessata al lavoro che stavamo facendo. Da lì è nato tutto. In Fratelli d’Italia sono entrato un anno fa".

Con quali obiettivi corre per andare a Bruxelles?

"Sentivo che era arrivato il momento giusto per questo passo. Le elezioni europee hanno molto a che fare con l’energia, settore di cui mi occupo per lavoro".

Sposato, quattro figli, un ruolo di prestigio in un’azienda importante come Illumia: chi glielo fa fare di buttarsi in politica?

"C’è un momento della vita in cui bisogna restituire quel che si è ricevuto".

Che rapporto ha con Rimini?

"L’ho lasciata ai tempi dell’università, ma la frequento ancora. Sono cresciuto alla Gaiofana, a Rimini ci sono tanti amici e torno spesso. La genuinità e la spontaneità, insieme alla voglia di aiutarsi vicendevolmente, è qualcosa che si trova facilmente a Rimini ma non altrove. Dobbiamo esportare questo modo di fare".

Si farà portavoce delle istanze riminesi, se eletto?

"Certo".

Andiamo nel concreto: capitolo concessioni.

"È possibile, nel caso in cui diverse realtà volessero mettersi insieme, che ci sia un ricorso alla Corte europea per contestare la Bolkestein. Ma al tempo stesso non possiamo ignorare la contingenza, perché le amministrazioni comunali possono fare le gare. Bisogna gestire politicamente quest’aspetto, ma avendo a cuore il principio di tutela del tessuto sociale del territorio".

È necessario, secondo lei, dare un riconoscimento a chi ha investito?

"Sacrificare il tessuto sociale per una presunta efficienza, tutta da dimostrare, è sbagliato: in caso di nuove concessioni, l’investitore per rientrare della spesa potrebbe aumentare i prezzi. Va garantito un riconoscimento a chi ha investito negli anni e ha assicurato un servizio di qualità".

Giuseppe Catapano