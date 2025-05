Eurovision, cala il sipario. San Marino: "La finale è un Ponte verso il futuro"

C’era forse chi si aspettava un risultato migliore. L’ultimo posto ottenuto da Gabry Ponte e da San Marino all’Eurovision Song Contest, lascia dunque l’amaro in bocca e un pizzico di delusione. Anche se, come ha ricordato il segretario di Stato con delega al Turismo Federico Pedini Amati, "questo non è un punto di arrivo, è una partenza". Il Titano tira le somme a seguito della partecipazione all’ultima edizione del contest, svoltasi a Basilea e vinta dall’Austria. "È stata una fantastica esperienza", ha detto Gabry Ponte parlando con chi lo ha salutato nell’area delegazioni al termine della competizione, dove la sua ‘Tutta l’Italia’, in rappresentanza del Titano, si è inaspettatamente piazzata al 26esimo e ultimo posto. "La nostra vittoria - ha detto Alan Gasperoni, segretario particolare al Turismo - era raggiungere la finale dopo tanti anni, poi è ovvio che non siamo soddisfatti dell’ultimo posto, ma è una delusione che viene dal fatto che tutti hanno dato il massimo. Per primo Gabry Ponte che ha portato avanti questo progetto con grande dignità e rispetto dei colori di San Marino e dei sammarinesi".

Per il governo della piccola Repubblica, "la partecipazione a un evento di tale portata non si misura unicamente dal piazzamento in classifica, ma dal potenziale promozionale e dall’opportunità unica di mostrare l’identità e la vitalità sammarinese a milioni di spettatori in tutto il mondo". Molto soddisfatto anche il dg di San Marino Rtv, Roberto Sergio: "Non ho mai pensato a Gabry Ponte, che ringrazio per l’impegno e la passione dimostrati in questi giorni a Basilea, vincitore dell’Eurovision Song Contest. Ricordo, inoltre, che la gara era tra cantanti e non tra Stati o tra televisioni e che le modalità di voto delle giurie di qualità rispecchiano scelte politichè ed alleanze geopolitiche non controllabili. Sono, invece, entusiasta della visibilità del brand San Marino di questi ultimi tre mesi". Dalle giurie nazionali San Marino ha ricevuto nove punti, di cui 6 dall’Italia, due dall’Albania e uno da Cipro, 18 invece tramite il televoto, di cui dodici dai telespettatori italiani.

Con Gabry Ponte il Titano è tornato in finale dopo tre anni di eliminazioni, compresa quella di Achille Lauro nelle semifinali del 2022. Il miglior risultato per San Marino è stato quello ottenuto nel 2019 a Tel Aviv dal cantante turco Serhat: 19esima posizione in classifica con il brano ‘Say Na Na Nà’.