Eurovision, è la notte della finale. Gabry Ponte: "Emozione unica"

"E’ la mia prima volta in gara all’Eurovision. Penso che arrivare a 52 anni anni con oltre 25 anni di carriera e riuscire a trovare delle prime volte sia una cosa bellissima ed emozionate". E l’emozione Gabry Ponte, che stasera sventolerà la bandiera di San Marino a Basilea, non ha nessuna intenzione di nasconderla. Tutto pronto per la finalissima di Eurovision Song Contest 2025. Archiviata anche la seconda semifinale, ad aggiungersi alle 16 nazioni già qualificate sono state Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta e Grecia. Questa sera la Grand Final, con Michelle Hunziker che condurrà insieme ad Hazel Brugger e Sandra Studer. Con la hit ’Tutta l’Italia’ il dj piemontese sarà il penultimo a esibirsi, ovvero il 25esimo nell’ordine di uscita ufficiale, prima dell’Albania. Per l’Italia, Lucio Corsi sarà il quattordicesimo a esibirsi sul palco del St.Jackobshalle con "Volevo essere un duro". Insieme alla sua, durante la serata, ci saranno le performance degli altri 25 finalisti, 20 selezionati appunto durante le due semifinali, più il Paese ospitante, la Svizzera, e le altre nazioni ‘Big Five’: Spagna, Francia, Regno Unito e Germania. "Sono felicissimo, non era scontato – dice Gabry Ponte ripensando all’accesso alla finale – Con tutto il lavoro che c’è stato dietro non sarebbe stato bello tornare a casa dopo le semifinali. Ma non ossessionato dalla vittoria. E’ ovvio, quando si partecipa ad un contest si spera di piazzarsi bene. Poi storicamente il dj all’Eurovision è quello che paga sempre pegno, quindi abbiamo temuto un po’". Ma ha scelto di partecipare "andando fuori dalla mia comfort zone e dare al pubblico la miglior performance possibile. Non credo di avere tante possibilità di vincere, ma farò del mio meglio". Con ‘Tutta l’Italia’ ha fatto ballare davvero tutta l’Italia e anche San Marino "ma anche i fan degli altri Paesi si sono affezionati al pezzo", dice Gabry Ponte. Tra i fan c’è n’è uno speciale, Carlo Conti: "Mi ha scritto in questi giorni, lui è uno dei primi supporter del brano, lo ha fortemente voluto come jingle nell’ultima edizione del Festival di Sanremo e al Teatro Ariston l’ho presentato in anteprima. Carlo lo ha fatto entrare nelle case degli italiani, quindi è anche un po’ suo", racconta il dj. Sul palco dell’Eurovision non è ammesso il playback e nemmeno gli strumenti musicali: "Io sono un dj e di solito non canto, non mi piace. Ma ci si adatta allo show, l’importante è fare un’esibizione potente ed efficace", dice Ponte, che nel ritornello canta insieme ad Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts, che hanno scritto il pezzo insieme a lui. Ora non resta che incollarsi alla tv e incrociare le dita.