Eurovision, il Titano sogna la finale. Gabry Ponte: "Sarà una vera festa"

"Sarà una festa". L’attesa è finita. Da questa sera comincia la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi in gara. Tra i quali San Marino ha tutta l’intenzione di mettersi in mostra e staccare il pass per la finalissima di sabato. Ci proverà Gabry Ponte con la sua ’Tutta l’Italia’, la canzone con la quale il dj piemontese ha vinto l’ultima edizione del festival canoro di San Marino staccando il pass per rappresentare il Titano. A ospitare le semifinali e finali dell’Eurovision Song Contest 2025 è la Svizzera. Merito della vittoria di Nemo nel 2024 con il suo brano ‘The Code’. Lo show si tiene a Basilea, alla St. Jakobshalle, dove fervono da settimane i preparativi. E dove Gabry Ponte ha già ricevuto molti applausi nelle prove dei giorni scorsi. Davanti a una folla di curiosi. "Sono stati pazzeschi – dice – ballavano, cantavano tutti la mia canzone ed è stata un’emozione incredibile. Mi hanno fermato anche un molti di ragazzi per la strada, provenienti da altri Paesi, e abbiamo fatto due chiacchiere. C’è veramente molto affetto".

Occhi puntati sulla prima semifinale. E il dj italiano sarà l’undicesimo artista ad esibirsi. Prima di lui l’Azerbaigian e prima ancora l’Italia con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro. Fuori concorso. Perché dallo scorso anno i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, quest’anno la Svizzera, hanno acquisito l’opportunità di esibirsi dal vivo (fuori concorso, essendo già qualificate) già durante le semifinali. Ad aprire la serata sarà l’Islanda, con il duo dei VÆB e la loro energica Róa. In posizione numero 4 ci sarà l’Estonia di Tommy Cash, ormai una vecchia conoscenza del pubblico italiano. Sarà Cipro a chiudere la parata delle canzoni della prima semifinale. La seconda semifinale, giovedì, sarà aperta dall’Australia e chiusa dalla provocante Erika Vikman della Finlandia. Le due semifinali andranno in onda in prima serata su Rai 2 e Rai Play. La finale invece andrà in onda sabato 17, sempre in prima serata, su Rai 1 (per il decimo anno consecutivo) oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. Grande spazio all’evento su San Marino Rtv. Saranno trasmesse in diretta tv, radio e in streaming web (alle 21) le tre serate dello Eurovision, con la conduzione di Gigi Restivo – storico commentatore delle gare eurovisive – e Anna Gaspari, al debutto. Il tifo a San Marino è sfrenato. In tanti stasera saranno incollati alla tv. Alla sala Montelupo di Domagnano ci si potrà godere la prima semifinale in compagnia, su iniziativa dell’Unas e della Fondazione Centro Anch’io.